شاهد: هولندا تقيم أول مزرعة عائمة في العالم لتربية الأبقار في روتردام

أنشأت هولندا أول مزرعة عائمة في العالم، لتربية الأبقار وإنتاج الالبان في مدينة روتردام. وتهدف المبادرة إلى اختصار المسافة بين انتاج الغذاء واستهلاكه. وفي الوقت الذي نجد فيه أن معظم سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، نجد أن الطلب على الغذاء الطازج في المدن، أضحى يزداد أكثر فأكثر.

ويقول مصمم المشروع بيتر فان وينغردن إنه يريد أيضا أن يقلص من عمليات نقل الغذاء أكثر ما يمكن، لأنه عند نقل الغذاء بالطائرات والسفن والشاحنات عبر أنحاء العالم، تكون نسبة التلوث كبيرة.

ويعد المشروع العائم إلى جانب اعتماده على ألواح الطاقة الشمسية صديقا للبيئة، وبديلا لأساليب الزراعة الحالية، كما ان المزرعة صممت بغرض تحلية مياه البحر. ويعد هذا المشروع الحالم صغيرا، إذ انه يضم حاليا 32 بقرة حلوب فقط.

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