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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: مسابقة لفساتين الزفاف المصنوعة من ورق المرحاض

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بقلم:  Adel Dellal  مع رويترز
شاهد: مسابقة لفساتين الزفاف المصنوعة من ورق المرحاض
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رويترز
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حصلت الألبانية ميموزا هاسكا على المركز الأول في مسابقة تصميم فستان زفاف مصنوع بشكل كلي من ورق المرحاض. وتفوقت ميموزا هاسكا على أكثر من 1500 مشارك لتظفر بجائزة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي. وأشادت لجنة التحكيم بالفساتين التي حلّت في المراكز الثلاثة الأولى حيث قالت عنها إنها لينة ولكنها قوية لأنها حملت تفاصيل معقدة ولمسة مبتكرة.

وأوضح المختصون أن التصميم الذي ابتكرته ميموزا هاسكا البالغة من العمر 42 عاما مصنوع على شكل "الكروشيه" حيث استخدمت المصممة 48 لفة مزدوجة من ورق المرحاض. والفستان على نمط حورية البحر ومفتوح على مستوى الكتف مع ذيل طويل ومزود بورود من الكروشيه زادته أناقة.

ويتعين على المشاركين في المسابقة استخدام ورق المرحاض فقط، إذ لا يمكن استخدام أية مواد أخرى في التصميم ما عدا الأشرطة اللاصقة أو الغراء.

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