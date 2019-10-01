شاهد: ولاية كاليفورنيا تفتتح أول مقهى للماريجوانا

افتتح "مقهى لويل" أو "لويل كافيه" أبوابه لزبائنه هذا الثلاثاء، ليصبح أول مقهى للقنب في ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا. وجاء افتتاح هذه المؤسسة التي تعدّ الأولى من نوعها في البلاد، بعد أن منحت لجنة ترخيص الأعمال في المدينة موافقتها بالإجماع على انشاء المقهى.

وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام عقب افتتاح المقهى تحمس الزبائن الذين أعربوا عن سعادتهم لزيارة "مقهى لويل"، الذي يسمح لزبائنه بتناول الطعام والشراب إلى جانب الاسترخاء وتدخين الماريجوانا. وعن المطعم قالت بيترا ماكلفيني: "إنه لأمر مثير للغاية أن نعرف أن هذا هو أول مقهى للقنب في البلاد، وأن تكون جزءًا منه فهذا مثير للغاية".

وسبق وأن أثارت فكرة افتتاح "مقهى لويل" الكثير من الجدل على خلفية انتقال دخان ورائحة القنب إلى الأماكن المجاورة، لكن أصحاب المقهى اتخذوا العديد من التدابير الاحترازية من خلال اعتماد نظام ترشيح الهواء. كما تمّ وضع العديد من أشجار الزيتون في فناء المطعم لجعل المكان أقرب إلى الطبيعة.

ويرى بعض رواد المقهى أنّ تناول الطعام في مكان يشجع على التدخين فيه نوع من الترفيه خاصة وأن البعض كان يضطر إلى الاختباء والتخفي بسبب تشريعات بعض الولايات التي لا تسمح بتدخين القنب، ومع "مقهى لويل" أصبحت الأمور أسهل.

للتذكير، هناك فقط 11 ولاية أمريكية تسمح وبشكل قانوني بتدخين الماريجوانا لأغراض ترفيهية، وهناك ولايات أخرى تسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض علاجية وبناء على وصفة طبية.

للمزيد:

أميركيون مسنّون "يهرولون" إلى الماريجوانا !

فيديو: بعد تقنينها لغايات ترفيهية مستهلكو الماريجوانا الطبية يطلقون صيحة فزع