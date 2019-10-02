كيف أنقذت جيجي حديد منصة عرض أزياء شانيل وتصدرت العناوين؟

تفاجأ الحضور خلال عرض دار الأزياء الفاخرة الفرنسية شانيل يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، المقام في "غراند باليه" في باريس باقتحام امرأة منصة عرض الأزياء وانضمامها إلى العارضات.

المرأة التي كانت ترتدي سترة وتنورة من قماش التويد الذي تشتهر به الدار، قفزت على المنصة أثناء تقديم العارضات الجولة الأخيرة من العرض، لتثير دهشة الضيوف والحاضرين وتدفعهم لتتبع وتسجيل حركاتها من خلال هواتفهم وكاميراتهم ومشاركة المقاطع لاحقاً على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الاقتحام لم يمر ببساطة؛ العارضة الشهيرة جيجي حديد كانت للمتطفلة بالمرصاد، تدخلت في الوقت المناسب برد فعل لاقى الكثير من الترحيب وأنقذت اللحظات الأخيرة من العرض.

قامت حديد بقطع الطريق على المرأة وقامت بدفعها لإخراجها من المنصة، عندما كانت الأخيرة تهم بالالتفات واضعة يديها على خصرها في محاكاة لحركة العارضات الشهيرة.

تبين لاحقاً أن المرأة هي ماري بينوليل وهي ممثلة كوميدية فرنسية، وعلى هذا الأساس اعتبر ما فعلته محاولة للفت الانتباه وليس احتجاجاً من أي نوع، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه الممثلة بالقفز على المنصة حيث فعلت شيئاً مشابهاً في عرض لعلامة إيتام مؤخراً.

وارتبك حراس الأمن إلا أنهم اقتادوها إلى الخارج بعد العرض، في حين أكدت دار الأزياء أن وجود المرأة على المدرج لم يكن مخططاً ولم يكن جزءاً من العرض.

جيجي حديد تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين الصحافة بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع الموقف، إلا أنها لم تعلق على ما حدث واكتفت بإعادة مشاركة المنشورات المتعلقة بالحادثة على خاصية القصص في موقع إنستاغرام.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: مسابقة لفساتين الزفاف المصنوعة من ورق المرحاض

شاهد: دايزي.. الطفلة مبتورة الساقين تعرض الأزياء الفاخرة في أسبوع الموضة بباريس

شاهد: المكسيك تنظم أول عرض أزياء يضم أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة