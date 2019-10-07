وصفة لمحبي السمك النيء من تحضير الطاهي الفرنسي الشهير تيري فوازان

تيري فوازان، هو رئيس الطهاة في مطعم "Les Saisons" في فندق Imperial بطوكيو. وافق على مشاركتنا بواحد من أطباقه المميزة المعدة من سمك السريولا المفضل لدى اليابانيين.

المكونات لـ4 أشخاص

1 شريحة من سمك السريولا الياباني (50 غرام للشخص الواحد)

80 غرام من الكريمة الطازجة

10 غرام يوزو كوشو (مزيج من الحمضيات والفلفل)

12 مل من صلصة الخل بزيت الزيتون

خلاصة مرق الدجاج

الثوم المعمر

زهور للزينة

وأيضا:

الخطوات

نزيل الجلد من شريحة السريولا

نقطع الشريحة إلى مكعبات، ثم نملحها ونضع الفلفل

نضيف الخل والثوم المعمر

نخفق الكريمة الطازجة بقوة كي يزداد حجمها

ثم نضيف إليها اليوزو كوشو ونخلطها بلطف

نفرم الأعشاب والزهور

ونضع قطع السمك في وعاء صغير

ونسكب فوقها خلاصة مرق الدجاج ثم نضعه عدة دقائق في الثلاجة حتى يبرد

التقديم

نضع الكريما المخفوقة على وجه الوعاء الذي حضرت فيه قطع السريولا

ثم نرش الزهور والأعشاب المفرومة

ثم نضع الصحن في دلو من الثلج، مثل طريقة تقديم الكافيار