بعد سنوات من الحظر.. الإمارات تسمح لرعاياها بالسفر إلى لبنان

أعلنت الإمارات مساء الإثنين أنها ستسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان بعد منع استمر ثلاث سنوات، بحسب بيان رسمي.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه سيسمح "لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتبارا من الغد" أي الثلاثاء.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخارجية خالد بهالول أن القرار "يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع" بين البلدين.

وكانت الإمارات دعت في عام 2016 مع البحرين والكويت والسعودية رعاياها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه بعدما اعتبرت أن حزب الله، يسيطر على القرار السياسي في هذا البلد.

ولم ترفع الامارات حظر السفر عن لبنان مذاك.

وياتي رفع الحظر تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الإمارات ضمن وفد لبناني، للمشاركة في "مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني" الثاني في أبو ظبي.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال منتدى الاستثمار الإماراتي اللبناني في أبو ظبي رويترز

وكان الحريري التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ونشر ولي عهد أبو ظبي صورة جمعته بالحريري على حسابه على موقع تويتر، بينما وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنهما بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية".

وأضافت الوكالة أنهما ناقشا "آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي".