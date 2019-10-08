ظهور الأميرة هيا في الجلسة التمهيدية الأخيرة لقضيتها ضد محمد بن راشد

ظهرت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، الزوجة المنفصلة عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمام المحكمة العليا بلندن يوم الثلاثاء في الجلسة التمهيدية الأخيرة قبل بدء المعركة القضائية حول رعاية أولادهما.

وفي جلسة تمهيدية في يوليو/ تموز، طلبت الأميرة من المحكمة حماية أحد أطفالها من الزواج القسري ومنح أمر بعدم التعرض أو المضايقة لها من قبل بن راشد.

وقال الطرفان في بيان مشترك أصدرته المحكمة العليا في وقت "تتعلق تلك الإجراءات برعاية الطفلين الذين أنجباهما من زواجهما ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية".

وسيتم الإستماع للقضية بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهيا ابنة الملك الراحل حسين والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، في 11 نوفمبر القادم ومن المتوقع أن تستمر خمسة أيام.

وبينما حضرت هيا الجلسة التمهيدية، لم يكن الشيخ حاضراً في المحكمة ومثله ديفيد بانيك، أحد كبار المحامين في بريطانيا.

وتزوج الشيخ البالغ من العمر 70 عامًا، والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس دولة الإمارات، من الأميرة وهي عضوة سابقة في اللجنة الأولمبية الدولية، في عام 2004 فيما يعتقد أنه زواجه السادس، ولديه أكثر من 20 طفلاً من زوجات مختلفة.

وشاركت الأميرة هيا في منافسات الفروسية في أولمبياد سيدني عام 2000، وكثيرا ما حضرت الأميرة سباقات رويال أسكوت البريطانية برفقة الشيخ محمد.