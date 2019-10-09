ترامب يهدد بمحو الاقتصاد التركي إذا قضى الأتراك على أكراد سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترامب ”سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك“.

وأضاف قائلا ”فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون“ وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي ”أتمنى أن يتصرف بعقلانية“.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يتصرّف نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ"عقلانية" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان.

وقال ترامب في البيت الأبيض "آمل أن يتصرف بعقلانية. سنرى كيف سيقود هذه العملية، إذا ما فعلَ ذلك بشكل جائر، فإنّه سيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً".

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