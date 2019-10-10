ترامب "يحب" الأكراد ويشبه الوضع شمال شرق سوريا بوضع "إسرائيل مع الفلسطينيين"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّه "يُحبّ" الأكراد، لكنّه قدّم في الوقت نفسه بعض "التوضيحات" في هذا الخصوص. ولدى سؤاله إذا كان ممكناً بناء تحالف مع الأكراد ضدّ تركيا على خلفية هجوم العسكري الأخير في شمال شرق سوريا، ردّ الرئيس الأمريكي بأنّ الأكراد "لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي. وقال ترامب في البيت الأبيض إنّ "الأكراد يُحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهموا" هذا.

وتابع أنّه يستند في حديثه إلى مقال "قويّ للغاية"، من المرجح أنّه منشور على الموقع المحافظ "تاون هول"، مضيفاً "هم لم يُساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية. لم يساعدونا في النورماندي مثلاً". وقال "أنفقنا أموالاً طائلة لدعم الأكراد، سواء على صعيد الذخائر، الأسلحة، أو المال".

وفي الوقت ذاته عبّر ترامب عن أمله في أن يتصرّف الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان بـ"عقلانيّة" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان بعدما شنّت القوّات التركيّة هجوماً عسكريّاً ضدّ قوّات كرديّة في سوريا.

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وفي هذا الصدد قال ترامب "آمل أن يتصرّف بعقلانيّة. سنرى كيف سيقود (هذه العمليّة). إذا ما فعلَ ذلك بشكلٍ جائر، فسيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً". وتابع الرئيس الأمريكي بقوله "سأسحق اقتصادهم لو حصل ذلك"، في تكرارٍ لتهديدات أطلقها في بداية الأسبوع.

وشدّد ترامب مطوّلاً على أنّ نظيره التركي كان يُفكّر منذ مدّة بإطلاق هجوم ضدّ القوات الكردية في سوريا. وقال "ثمّة كراهية حقيقيّة"، معتبراً أنّ الأمر شبيهٌ بوَضع "إسرائيل مع الفلسطينيّين".