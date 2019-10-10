الإمارات وسويسرا تغادران اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية

شطبت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الخميس سويسرا والإمارات العربية المتحدة من لائحتها للملاذات الضريبية معتبرة انها تلتزم بالتعهدات في مجال التعاون الضريبي.

وقال وزراء مالية الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في بيان إن "ألبانيا وكوستاريكا وجزر موريشيوس وصربيا وسريسرا طبقت كل الاصلاحات اللازمة لكي تكون متوافقة مع مبادىء الاتحاد الاوروبي للادارة الجيدة للضرائب، قبل الموعد المحدد لذلك".

وكانت سويسرا مدرجة على هذه "اللائحة الرمادية" التي تضم كل الدول غير الملتزمة بتعهدات في مجال الضرائب، منذ أن وضعها الاتحاد الاوروبي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2017.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ "اذا كانت سويسرا خرجت من هذه اللائحة، فان ذلك يشكل نجاحا لي. أفضل لائحة هي اللائحة الاقصر".

في المقابل عبرت منظمة "اوكسفام" غير الحكومية التي تناضل من أجل مكافحة التهرب الضريبي، عن أسفها لهذا القرار من قبل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي.

وقالت في بيان إن "سويسرا ألغت أنظمتها الضريبية التفضيلية لكنها لا تزال تقدم للشركات حوافز ضريبية مهمة ومعدلات متدنية. هذا الامر سيستمر على الارجح في اجتذاب الشركات الباحثة عن تجنب دفع الشق العادل المتوجب عليها من الضرائب".

وكانت سويسرا اعتمدت اصلاحا للضرائب في تشرين الاول/اكتوبر 2018 لكن تطبيقه ودخوله حيز التنفيذ ارجىء بسبب استفتاء. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ وستطبق اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2020.

من جانب آخر شطبت الامارات وجزر مارشال من اللائحة السوداء للملاذات الضريبية التي تضم الدول او الاراضي التي تعتبر "غير متعاونة" أي لم تقطع تعهدات بحسن سلوك في مجال الضرائب.

كما شطبت أربع دول أخرى من هذه اللائحة هي ألبانيا وكوستاريكا وجزيرة موريشيوس وصربيا، حسب بيان نشر في ختام اجتماع لوزراء مال دول الاتحاد الأوروبي ال28.

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