آخر مستجدات اليوم الثالث من عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا

قتل أربعة جنود اتراك وأصيب عدد آخر في إطار العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفق ما نقلت السلطات والإعلام اليوم، الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع إن جندياً قتل الخميس وآخر قتل الجمعة في إطار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

كذلك، قتل جنديان وأصيب ثلاثة الجمعة بقصف كردي لقاعدة عسكرية تركية قرب مدينة أعزاز في شمال غرب سوريا، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

هولندا تعلق تصدير السلاح إلى تركيا

ذكرت وزارة الخارجية الهولندية في بيان أصدرته اليوم أن هولندا علّقت تصدير السلاح إلى تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وزير الدفاع الأميركي: نشجع تركيا بقوة على إيقاف عمليتها العسكرية

شجع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر تركيا "بقوة" على "وقف" عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، وفق بيان للبنتاغون، صدر اليوم، الجمعة.

وأورد البيان أنه خلال اتصال هاتفي الخميس بين إسبر ونظيره التركي خلوصي أكار، شجع الوزير الأميركي تركيا بقوة على وقف ما تقوم به في شمال شرق سوريا، محذراً من أن التوغل التركي قد تكون له عواقب وخيمة على تركيا.

ثلاثة قتلى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي في سوريا

ميدانياً، قتل ثلاثة مدنيين الجمعة في انفجار سيارة مفخخة في شارع مكتظ في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت قوى الأمن الكردية.

وقالت قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) "انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة مطعم الأومري" أثناء وجود مدنيين وصحافيين، ما "أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة، واستشهاد ثلاثة مدنيين".

ولا تزال فرق الإنقاذ، وفق البيان، تقوم بعمليات بحث عن مزيد من الضحايا.

وأظهر شريط فيديو نشرته قوات سوريا الديموقراطية عناصر الإطفاء وهم يخمدون حريقاً، بينما بدت خمس سيارات على الأقل متفحمة. وبثّ التلفزيون السوري مشاهد مباشرة تظهر تصاعد ألسنة النيران وسحب دخان سوداء من عربة أثناء احتراقها وسط الشارع.

واتهم متحدث باسم الأسايش علي الحسن في تصريح لفرانس برس تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف خلف التفجير.

قتيلان في الجانب التركي

قتل شخصان الجمعة في جنوب تركيا إثر سقوط قذائف أطلقت من سوريا، ما يرفع الى ثمانية عدد المدنيين القتلى في البلاد منذ بدء الهجوم التركي على المقاتلين الاكراد، وفق وسائل الاعلام.

وقالت وسائل الاعلام التركية الرسمية إن القذائف اطلقت من سوريا وسقطت على منزل في منطقة سوروج ما اسفر عن مقتل شخصين. وتقع سوروج قبالة بلدة كوباني (عين العرب)، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

والخميس، قتل ستة مدنيين بينهم طفل وفتاة، واصيب العشرات في قصف طاول مناطق تركية حدودية، فيما يستمر الهجوم التركي في شمال شرق سوريا منذ الاربعاء.

الى ذلك، اصيب صحافيان تركيان بجروح طفيفة الجمعة، إثر سقوط قذيفة على مقهى في اقليم نصيبين الحدودي في محافظة ماردين، بحسب وكالة انباء الاناضول.

وأحصى المرصد مقتل سبعة مدنيين بالنيران التركية الجمعة لترتفع بذلك حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء الهجوم إلى 17 مدنياً، بينما قتل 41 من قوات سوريا الديموقراطية في حصيلة جديدة.

وأعلنت أنقرة الجمعة مقتل أول جندي تركي وإصابة ثلاثة آخرين خلال المواجهات، غداة مقتل سبعة مدنيين بينهم رضيع سوري، وإصابة نحو 70 بجروح في قذائف سقطت على بلدات حدودية في محافظتي شانلي أورفا ومردين، اتهمت السلطات مقاتلين أكراد بإطلاقها. وقالت وزارة الدفاع التركية إن العملية العسكرية "تجري كما هو مخطط لها".

اشتباكات عنيفة

تخوض قوات سوريا الديموقراطية الجمعة اشتباكات عنيفة ضد القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرق سوريا، في محاولة لصدّ هجوم بدأته أنقرة قبل يومين وأجبر عشرات آلاف المدنيين على النزوح.

وشاهد مراسل لفرانس برس مجموعات من فصائل سورية موالية لأنقرة تدخل صباح الجمعة إلى أطراف رأس العين من الجهة التركية. وقال إن سحباً من الدخان تصاعدت من البلدة بينما يمكن سماع أصوات رشقات وقصف مدفعي تزامناً مع تحليق الطيران.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين "تتركز على جبهات عدّة في الشريط الحدودي الممتد من رأس العين (الحسكة) حتى تل أبيض (الرقة)"، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف وغارات تركية متفرقة.

وغداة سيطرة الجيش التركي والفصائل على 11 قرية حدودية، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد، من استعادة السيطرة على قريتين ليلاً.

وتستخدم هذه القوات، وفق عبد الرحمن، "أنفاقاً وتحصينات بنتها قرب الحدود لشن هجمات مضادة وإعاقة تقدم" خصومها.

والمنطقة الممتدة من رأس العين حتى تل أبيض على طول أكثر من مئة كيلومتر ذات غالبية عربية بخلاف المناطق الحدودية الأخرى ذات الغالبية الكردية.

وبحسب عبد الرحمن، فإن عشرات من السكان العرب في المنطقة بدأوا القتال مع القوات التركية فور شن هجومها.

وقال مصدر في قوات سوريا الديموقراطية من داخل بلدة رأس العين الحدودية لفرانس برس عبر الهاتف "تحاول القوات التركية الهجوم من محاور عدّة لكسر خطوط دفاعنا لكن قواتنا تتصدى لها".

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