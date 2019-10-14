صلصة الصويا خبرة ينقلها الآباء للأبناء في اليابان على مر الزمان

نتعرف في هذا العدد من برنامج "تيست"، على عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في المطبخ الياباني، وهو صلصة الصويا، أو الشويو. تيري فوازان، الطاهي الفرنسي المشهور الذي يعمل في اليابان، أخبرنا قائلا عن هذه الصلصة الشهيرة: "توجد منها أنواع كثيرة، كما هو الحال بالنسبة إلى النبيذ في فرنسا، ينتج منها نحو 1500 نوع في اليابان".

زرنا معه خبيرا في تحضير صلصة الصويا الأصلية، هو الذواق مانتارو تاكاهاشي الذي يبيع صلصات متعددة في متجره. بالنسبة إليه صلصة الصويا مكون ضروري لإبراز الأومامي، أي المذاق الخامس في اليابان بعد الحلو والمالح والمر والحامض. وقد شرح لنا سبب الألوان المتنوعة للصلصات: "هذه الصلصة ذات اللون الفاتح إسمها شيرو شويو. يصبح اللون داكنا، كلما كانت الصلصة أعتق. رأحة هذه الصلصة أقوى، إنها تدعى صلصة تماري".

التخمير ونوع الصويا والقمح والملح كلها عوامل مهمة لتحديد طعم ولون كل نوع من أنواع صلصة الصويا. تيري فوازان أخبرنا أنه يفضل نوعا معينا من الصويا: "أميل لسايشي كومي. طعمها لاذع وحموضتها جيدة في البداية، فضلا عن ديمومتها في الفم. إنها صلصة فاخرة جدا".

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مانتارو تاكاهاشي، دلنا على عنوان المصنع حيث يحضر هذا النوع من الصلصة في منطقة ناغانو. توجهنا إلى مصنع عائلة أوكوبو ليشرحوا لنا هناك سر الصنعة. بالنسبة إلى عائلة أوكوبو، صلصة الصويا إرث عائلي يعود إلى أكثر من 133 عاما.

الأب فومياسو أوكوبو، هو المسؤول عن المصنع أخبرنا قائلا: "كان والدي يقول، عليك أن تؤدي واجبك على أكمل وجه ثم تنتظر. سنة للحصول على المذاق، وسنتان للحصول على الرائحة، وثلاث سنوات من أجل اللون. ثم يخرج الشيو الممتاز بقَوام سميك".

المكونات بسيطة، قمح وصويا من ناغانو وملح من أوكيناوا. ثم يحمص القمح. وتطهى الصويا على البخار. ثم توضع في الماء ليتم تعتيقها. وبعد ثلاث سنوات، يصفى المزيج يدوياً، بطريقة خاصة.

فومياسو أوكوبو ختم قائلا: "في الماضي كنت أظن أن التصدير من حق الشركات الكبرى فقط، لكن الزمن تغير. وصلصة الصويا المحضرة على طريقة الأجداد تحظى بشعبية كبيرة. لهذا السبب نجحنا في بيعها إلى الخارج".