بوتين في أبوظبي ومحمد بن زايد يصف الزيارة بالتاريخية

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة الإماراتية أبوظبي الثلاثاء في مسعى لجذب الاستثمارات العربية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي، حيث يتوقع أن يشرف على إبرام اتفاقات تزيد قيمتها عن مليار دولار.

ووصل بوتين إلى الإمارات بعد يوم من زيارة قام بها إلى السعودية، وتم فيها تتويج التقارب بين موسكو والرياض عبر التوقيع رسمياً على ميثاق التعاون بين "أوبك" والدول المنتجة خارج المنظمة، وعلى مذكرات تفاهم واتفاقيات.

وكان في استقباله في المطار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ورفعت الأعلام الإماراتية والروسية في شوارع المدينة.

وكتب ولي عهد أبوظبي في تغريدة على حسابه على تويتر أن الزيارة "تاريخية (و)تجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية".

وأكد مستشار الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين قبل أيام من الزيارة أنه "من بين دول الخليج، فإن الإمارات العربية المتحدة هي رائدة التبادل التجاري مع روسيا". وفي عام 2018، بلغت قيمة التبادل بين البلدين 1,7 مليار دولار.

وقال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم اورشكين للصحافيين في الرياض ان "مستوى العلاقات مع الإمارات متقدم للغاية".

ومن المتوقع توقيع اتفاقيات تصل قيمتها إلى أكثر من 1,3 مليار دولار بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصحة والطاقة، بحسب صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وتأتي زيارة بوتين في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً بين دول خليجية وإيران، حليفة موسكو.

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