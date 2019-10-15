شاهد: منافسات بطولة العالم للكونكر في إنجلترا

تغلبت ياسمين تيتلي على أندي مور وفازت ببطولة العالم للكونكر 2019، التي جرت في ساوثويك في انجلترا. وكانت البطولة تأجلت بسبب هطول الأمطار صباح يوم الأحد، ما أدى إلى فيضان الساحة الخاصة بخوض المنافسات، ما دفع المنظمين إلى إقامة منصات ليتنافس عليها اللاعبون. وكانت أول بطولة بدأت سنة 1965 عندما أعاقت الأمطار الصيادين من العمل بسبب رداءة الطقس. وتتمثل اللعبة في مقابلة لاعب للآخر، وبيد كل منهما ثمر الكونكر مربوطة بخيط يتركها الأول تتأرجح فيما اللاعب الثاني يحاول وهو ممسك بالثمرة التي بين يديه ضرب ثمرة الخصم المتأرجحة، بحركة فيها الكثير من الحنكة.