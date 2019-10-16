عودة الأمير جابر الصباح إلى الكويت بعد إجراء فحوصات طبية في الولايات المتحدة

عاد أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح إلى الدولة الخليجية الأربعاء بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنّ الأمير عاد إلى "أرض الوطن (...) قادما من الولاات المتحدة (...) وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبة والتي تكلّلت نتائجا (...) بالتوفق والنجاح".

وكان في استقبال الأمير في المطار ولي العد الشخ نواف الأحمد الجابر الصباح الى جانب مسؤولين آخرين.

وتوجّه الامير (90 عاما) إلى الولايات المتحدة في الاسبوع الأول من أيلول/سبتمبر. وكان من المفترض أن يعقد في هذا الاسبوع لقاء مع ترامب، لكنه سرعان ما اضطر للدخول إلى المستشفى لإجراء "فحوص طبّية".

وفي 18 آب/أغسطس الماضي، نقلت وكالة الأنباء الكويتيّة عن الديوان الأميري أنّ الأمير "تعافى" من عارض صحّي "تعرّض له سموّه بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكلّلت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح".

وفي اليوم ذاته، كتب وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة "أدعو للأمير بالشفاء العاجل"، وذلك خلال زيارة للكويت التقى خلالها وليّ العهد، ما أثار تكهّنات حول الوضع الصحّي لأمير الدولة الخليجيّة الغنية بالنفط.

وكان الشيخ صباح خلف شقيقه الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في كانون الثاني/يناير 2006.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006 وقاد السياسة الخارجية للكويت لأكثر من 50 عامًا.

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