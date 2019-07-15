الكويت تسلم مصر ثمانية مطلوبين تقول إنهم على صلة بالإخوان المسلمين

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن دولة الكويت سلمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص، قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت يوم الجمعة أن المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" تتبع جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما.

ولم تذكر الكويت ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن القضية من السلطات القضائية المصرية.

ونقلت الوكالة عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر من يوم أمس الأحد 14 يوليو/تموز، إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين. وقالت وزارة الداخلية، إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ومرسي هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث.

ومنذ ذلك الحين، ألقت السلطات المصرية القبض على عشرات الآلاف من خصومها السياسيين، وكثير منهم من الإسلاميين، وفقا لما تقوله منظمات لحقوق الإنسان.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين، إنها تدين العنف علانية منذ عقود وتسعى لتطبيق رؤية سياسية إسلامية بوسائل سلمية.

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