تقرير: الكويت الأسوأ بين دول العالم بالنسبة للعمالة الوافدة

قال مؤشر "إكسبات إنسايدر 2019" الذي تصدره منظمة "إنترنيشنز" للعمالة الوافدة حول العالم وقوع الكويت في قاع ترتيب الدول حول العالم من حيث كلائمتها للعمالة الوافدة.

وشهدت قائمة التقرير وجود البحرين كممثل وحيد للدول العربية في المركز السابع بين العشر دول الأفضل للعمالة الوافدة حول العالم.

وجاءت قطر ثانية على المستوى العربي وفي المركز الثامن عشر عالمياً تبعها المغرب في المرتبة رقم 26 عالمياً ثم سلطنة عُمان (32 عالمياً) ثم الإمارات العربية المتحدة (40 عالمياً) ومصر (49 عالمياً).

وضمت القائمة 64 دولة على مستوى العالم ليس من بينهم دول عربية كالمملكة العربية السعودية والجزائر وتونس.

وتصدرت تايوان القائمة كأفضل دولة للعمالة الوافدة تبعتها كل من فيتنام والبرتغال والمكسيك وإسبانيا على التوالي.

وحلت دول صناعية واقتصادية كبرى في ذيل الترتيب كالولايات المتحدة الأمريكية (47) والصين (50) وألمانيا (33).

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