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إسبانيا

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رابطة الدوري الإسباني تطلب نقل الكلاسيكو الى مدريد بسبب التوتر في كاتالونيا

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بقلم:  Euronews 
جانب من مظاهرات كتالونيا
جانب من مظاهرات كتالونيا -
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REUTERS/Rafael Marchante
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء أنها طلبت من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ "كلاسيكو" المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، من أرض الأول الى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة أنها طلبت "من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو الى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة بطل الموسمين الماضيين وثاني الترتيب حاليا، وريال مدريد المتصدر، على ملعب الأول كامب نو في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

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