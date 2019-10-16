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تونس

بومبيو: انتخابات الرئاسة التونسية "علامة فارقة" في المسار الديمقراطي

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع AFP
بومبيو: انتخابات الرئاسة التونسية "علامة فارقة" في المسار الديمقراطي
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هنّأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيّد، قائلاً إن انتخابه شكّل "علامة فارقة مهمّة على طريق الديمقراطية في تونس".

وقال بومبيو في بيان "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حقّ التصويت الذي ناله بشقّ الأنفس".

وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".

وانتخب قيس سعيّد، أستاذ القانون، رئيساً لتونس الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% في المئة من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي.

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