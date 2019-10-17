قمة في نورسلطان لرسم ملامح المدن الذكية في المستقبل

تتوقع الأمم المتحدة أن يعيش حوالى 70٪ من سكان العالم في المناطق الحضرية، بحلول عام 2050. لذا سيتعين على المدن إيجاد حلول ذكية للتحديات المقبلة. لكن أي فوائد يمكن أن تجنى من هذه الحلول لدعم الاقتصاد والسياحة الحضرية؟

لنجد إجابة على هذا التساؤل توجهنا إلى قمة منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي تنعقد في نور سلطان، عاصمة كازاخستان. في العام الماضي، بلغت عدد السياح الدوليين مليار و400 مليون شخص، وذلك بفضل التقنيات الذكية الجديدة، ويتوقع الخبراء أن يرتفع العدد أكثر.

سارا كارفاو، كبيرة الخبراء في منظمة السياحة العالمية قالت لنا: "أن السياحة الحضرية تعد عاملا رئيسيا في التنمية الحضرية المعاصرة. وأن علينا أن نطور خمسة محاور، على رأسها الجانب التقني والابتكارات. ولا يجب أن ننسى مسائل مثل استدامة الخدمات وسهولة الوصول إليها، فضلا عن طريقة إدارتها".

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المشاركون في المؤتمر يؤكدون على أن جذب السياح يجب ألا يكون على حساب السكان. وفي هذا المجال قالت لنا نائبة عمدة هلسنكي، بيا باكارينن: "يجب يكون المواطنون أهم عنصر في مقاربتنا. إذا كنا نسعى إلى إيجاد مكان جيد للسياح، يجب أن يكون لدينا أولا مكان جيد لسكان المدينة. السياحة تتسع بتسارع كبير، وعلينا أن نراعي عدم المبالغة في ذلك".

اختيار نور سلطان لاستضافة قمة منظمة السياحة العالمية لم يأت من العبث. فقد تضاعف عدد سكان هذه المدينة ثلاث مرات منذ التسعينيات. فضلا عن أنها مدينة حديثة، تسمح بتطوير مقاربات حضرية معاصرة.

عمدة نور سلطان، ألتاي كولجينوف قال لنا : "قبل 20 عامًا، كان عدد سكان المدينة أقل من 300 ألف نسمة. اليوم يعيش أكثر من مليون شخص في نور سلطان. ونحتاج إلى تقنيات حديثة لتسهيل حركة الأشخاص".

أبرز تلك التقنيات تطبيق المدينة الذكية، إنه يتيح بعدة نقرات الوصول إلى أكثر من 75 خدمة في نور سلطان كالنقل العام أو التعليم أو الضرائب أو الخدمات الطبية. وعن ذلك أخبرنا عمدة المدينة: ""طورنا بطاقة طبية إلكترونية في نور سلطان. لم تطبق بعد في مدن كازاخستان الأخرى. من خلال التطبيق يمكن تحديد موعد في المستشفى والحصول على نتائج الفحوصات الطبية. وهو متاح لسكان المدينة ولضيوفها الأجانب. في العام الماضي، استخدمه 3500 سائح من 45 دولة".

مفهوم المدينة الذكية يحسن الحياة في المدينة ويدعم المجتمع. وهذا يضع المشاركة المحلية في صلب النقاش بشأن النمو الاقتصادي والاستدامة في مدن المستقبل.