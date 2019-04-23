نور سلطان نزارباييف يدعم توكاييف لرئاسة كازاخستان

حصل رئيس كازاخستان يوم الثلاثاء على دعم الرئيس المخضرم السابق نور سلطان نزارباييف لخوض انتخابات الرئاسة المبكرة المقرر أن تجري في التاسع من يونيو / حزيران المقبل ، مما يضمن فعليا فوز توكاييف.

وطلب نزارباييف الذي يتزعم حزب نور أوتان، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، من أعضاء الحزب في جلسة قبل الانتخابات ترشيح توكاييف رسميا. وتوكاييف دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 65 عاما.

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وتولى توكاييف، الرئيس السابق لمجلس الشيوخ، الرئاسة الشهر الماضي تماشيا مع الدستور عندما استقال نزارباييف بعد أن قاد الجمهورية السوفياتية السابقة التي يقطنها 18 مليون نسمة لنحو ثلاثة عقود.

ودعا توكاييف سريعا لانتخابات مبكرة لإنهاء ما يعتبره مراقبون انتقالا منظما للسلطة في نظام سياسي شديد المركزية.

ويحتفظ نزارباييف (78 عاما) بسلطات واسعة بصفته رئيسا لمجلس الأمن في قازاخستان ورئيسا لحزب نور أوتان.