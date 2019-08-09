روسيا تقول إنها ستشرع في تصدير القمح إلى السعودية

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الهيئة المنظمة لقطاع الزراعة في روسيا قولها يوم الجمعة إن روسيا حصلت على إذن لتصدير القمح إلى السعودية.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن السعودية ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم، فاتحة بذلك الباب أمام واردات من البحر الأسود ومعززة العلاقات مع روسيا إلى ما وراء التعاون في مجال الطاقة.

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