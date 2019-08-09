لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

مال وأعمال

روسيا تقول إنها ستشرع في تصدير القمح إلى السعودية

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
روسيا تقول إنها ستشرع في تصدير القمح إلى السعودية
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الهيئة المنظمة لقطاع الزراعة في روسيا قولها يوم الجمعة إن روسيا حصلت على إذن لتصدير القمح إلى السعودية.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن السعودية ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم، فاتحة بذلك الباب أمام واردات من البحر الأسود ومعززة العلاقات مع روسيا إلى ما وراء التعاون في مجال الطاقة.

للمزيد على يورونيوز:

مع احتفال بوتين بعامه العشرين في السلطة تعرف على زعماء حكموا بلدانهم لفترات قياسية

من هم سكان أوروبا الأصليون؟ كم عددهم؟ وأين يعيشون؟

روسيا تغلق جزءا من البحر الأبيض بعد "ارتفاع لفترة وجيزة" في التلوث الإشعاعي عقب انفجار