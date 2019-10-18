هجرة: الأمل في حياة أفضل يدفع قسما من الشباب التونسي إلى خوض "رحلة الموت"

قصة الشاب فاخر الحميدي نسخة مكررة لما يعيشه شبان تونسيون كثيرون، لجأوا إلى الهجرة غير النظامية باتجاه جزيرة لمبيدوزا الإيطالية، أملا في الوصول إلى أوروبا وفي عيش أفضل، فركبوا البحر ليخوضوا مغامرة محفوفة بالمخاطر في "رحلة الموت".

غادر فاخر في إحدى الليالي أحد شواطئ مدينة صفاقس التونسية، ولم تمر ساعات حتى تلقى والده مكالمة عبر هاتف يحمل رقما إيطاليا، وكانت رسالة المتحدث إلى والده مختار سريعة: "أدعو لي يا أبي وسامحني، فالمركب يغرق وسنموت". وقعت المأساة يوم 7تشرين الأول/أكتوبر، وخلف ذلك حرقة لدى والدته زكية بصفة خاصة، والعائلة عموماً.

خسارة العائلة لابنها، والرغبة الجامحة لكثير من شباب تونس في أن يعاود التجربة المريرة نفسها، يعكس حالة الإحباط من وضع تونس الاقتصادي الصعب الذي يعيشه هؤلاء، وهو ما دفع الناخبين إلى رفض النخبة السياسية التونسية خلال تصويتهم في الانتخابات الأخيرة (6 تشرين الأول/أكتوبر)، إذ لم يفز ولو حزب واحد بربع مقاعد البرلمان، وفي المقابل انتخب عديد المستقلين. أما في الانتخابات الرئاسية (13 تشرين الأول/أكتوبر)، فقد انتخب قيس سعيّد رئيسا للجمهورية، وهو من خارج النظام.

ومثل معظم التونسيين، علقت عائلة الحميدي الآمال في تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد غداة ثورة 2011، ولكن الأوضاع ساءت، وأي تحسن سيأتي متأخرا بالنسبة لعائلة الحميدي، التي تنتظر بعد مضي أسبوعين تأكيداًَ لخبر لا يرجونه: وهو أن ابنهم غرق.

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