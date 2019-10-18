يونكر: رفض انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد "خطأ تاريخي"

وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الجمعة تعطيل انضمام ألبانيا ومقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي بـ"الخطأ التاريخي الجسيم". ونبه يونكر قائلاً "إذا كنا نريد أن نحظى بالاحترام فيتعين علينا الوفاء بوعودنا".

ووصف رئيس المفوضية الأوروبية قرار قادة الاتحاد الأوروبي بعدم فتح محادثات العضوية مع مقدونيا الشمالية وألبانيا بـالـ"خطأ التاريخي الجسيم".

وقام زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء الخميس بنقاشات ساخنة حول دولتي البلقان الصغيرين وعضويتهما في الاتحاد الأوروبي، لكنهم في النهاية لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق موحد ولا بيان وسطي يمنح الأمل للدولتين مستقبلاً.

وقال يونكر للصحفيين في ختام قمة المجلس الأوروبي التي استمرت يومين "أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء نتيجة مناقشتنا لتوسيع الاتحاد". وأضاف أن غالبية أعضاء المجلس يؤيدون بدء محادثات مع البلدين لكن "عدداً معيناً من الدول الأعضاء لم يكن مستعداً".

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وقدمت كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية طلبهما للانضمام إلى الكتلة الأوروبية في عامي 2004 و2009 على التوالي واتخذت منذ ذلك الحين خطوات لمواءمة القوانين والمعايير الداخلية مع المعايير الأوروبية.

كما حسمت مقدونيا الشمالية نزاعًا طويل الأمد بشأن "الإسم" العام الماضي مع جارتها اليونان.