جيمس ماتيس يسخر من ترامب: "شرف لي أن أكون ميريل ستريب الجنرالات"

هاجم وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسخر منه خلال حفل عشاء خيري في نيويورك مساء الخميس. وقال ماتيس ساخراً رداً على ترامب "إنه شرف لي أن أكون أكبر جنرال أعطي أكثر من حجمه في العالم" وأضاف ماتيس "بلغت العظمة".

وتابع "لست فقط جنرالاً أعطي أكثر من حجمه. أنا الأعظم، أكبر جنرال أعطي أكثر من حجمه في العالم. يشرفني أن يعتبرني كذلك دونالد ترامب لأنه دعا أيضا ميريل ستريب بالممثلة التي أعطيت أكثر من حجمها".

ووسط تصفيق الحضور وضحكاتهم في عشاء صندوق الفريد إي سميث السنوي قال ماتيس "لذا أعتقد أنني في مقام ميريل ستريب بين الجنرالات، وبصراحة يعجبني ذلك كثيرا". وأضاف "وعليكم الإقرار أنه بيني وبين ميريل، حققنا على الأقل بعض الانتصارات".

وكان ترامب قد وصف ماتيس بأنه "أكثر جنرال أعطي أكثر من حجمه في العالم" وذلك خلال نقاش حاد في البيت الأبيض الأربعاء مع كبار المسؤولين الديموقراطيين حول السياسة في سوريا. وقال الجنرال المتقاعد في سلاح البحرية إنه غير منزعج من تصريحات ترامب.

وأعلن "بالطبع لا، كسبت مكانتي في أرض المعركة.. ودونالد ترامب كسب مكانته في رسالة من طبيب" وذلك في انتقاد للظروف الصحية التي سمحت لترامب بتجنب المشاركة في حرب فيتنام.

NEW: Former Defense Secretary Gen. James Mattis roasts Pres. Trump: "I earned my spurs on the battlefield." https://t.co/KWUs9cJPvXpic.twitter.com/zdexSTSfCg — ABC News (@ABC) October 18, 2019

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وأضاف "أعتقد أن الشخص الوحيد في الجيش الذي لا يعتقد السيد ترامب إنه أكبر من حجمه هو الكولونيل ساندرز".

وكان ماتيس قد انسحب من الإدارة العام الماضي وقال في رسالة استقالته إن نظرة ترامب بشكل عام تتناقض مع نظرته. وأمام الحضور في حفل العشاء قال "قمت بقيادة قوات في العراق وسوريا وأفغانستان. حاولت أن أحقق بعض السلام والنظام في أماكن ليس فيها حكومة معترف بها، فصائل فوضوية متحاربة، مخاوف غير عقلانية وكراهية مسمومة".

وأضاف "كان عملا شاقا لكن لم أدرك سوى عندما بدأت العمل في واشنطن كما كان من السهل بالنسبة لي العمل في ساحة حرب".

وفي إشارة إلى توصيف ترامب له بـ"الكلب المسعور"، قال "أحب أن أفكر بنفسي أقل من كلب مسعور وأكثر من حيوان للدعم النفسي، وهذا رائع لأن شركات الطيران تسمح لي بالسفر مجاناً".

وبعد سنة على مغادرته الإدارة الأميركية قال ماتيس مازحاً "عملية التعافي تجري بشكل جيد، والمعالج يقول سأتخرج قريبا". وأضاف في انتقاد آخر للرئيس "السنة بحسب توقيت البيت الأبيض توازي حوالى 9 آلاف ساعة من وقت السلطة التنفيذية أو 1800 حفرة غولف".