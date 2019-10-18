حراك كتالونيا: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحدد موعداً جديداً للـ"كلاسيكو"

توصل فريقا برشلونة وريال مدريد إلى الاتفاق على يوم الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل كموعد جديد للـ"كلاسيكو" الذي كان مقرراً في 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتأجل الموعد يوم الجمعة بسبب التوتر في إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن برشلونة بطل الموسمين الماضيين، على ملعب الثاني "كامب نو"، لكن مجموعات كتالونية مؤيدة للانفصال دعت الى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت رابطة الدوري طلبت الأربعاء من الاتحاد المحلي نقل المباراة المرتقبة إلى العاصمة "بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا"، قبل أن تعلن الجمعة عن تأجيلها وطلبت من الناديين "الاتفاق على موعد جديد للمباراة"، مع تحديد مهلة حتى يوم الإثنين الساعة العاشرة صباحاً (الثامنة بتوقيت غرينيتش). وبحال عدم التوصل لاتفاق من قبل الناديين سوف يتخذ الاتحاد القرار بنفسه.

لكن الغريمين التقليديين توصلا بسرعة إلى اتفاق حول الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه الخميس النادي الكتالوني على لجنة المسابقات.

بانتظار الموعد الجديد

وينتظر الناديان الآن الموافقة على الموعد الجديد من الاتحاد الإسباني للعبة الذي يفضل إجراءَها في السابع من كانون الأول/ديسمبر والذي سيكون يوم سبت وهناك إمكانات أكبر للنقل التلفزيوني ولكن الأمر يتطلب تأجيل مباراتي برشلونة مع ريال مايوركا، وريال مدريد مع إسبانيول.

الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر سيكون يوم أربعاء وسيشهد مباريات كأس الملك، ولكن برشلونة وريال مدريد لن يشاركا في تلك المرحلة من المسابقة المحلية.

بيان برشلونيّ

وفي بيان له الجمعة، أكد برشلونة أنه "أبلغ الخميس لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني رغبته بعدم اللعب في ملعب سانتياغو برنابيو (التابع لريال) بحسب اقتراح رابطة الدوري الإسباني... كانت رغبة النادي خوض الكلاسيكو في ملعب كامب نو في 26 تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف "لكن نظراً لقرار التأجيل.. وطلب اقتراح موعد جديد، يقترح النادي 18 كانون الأول/ديسمبر".

وتابع "يتمتع النادي بأعلى درجات الثقة في السلوك السلمي لأعضائه ومشجعيه الذين يعبرون دائماً عن أنفسهم بأسلوب مثالي في ملعب كامب نو".

وأردف قائلا "ومع ذلك، بعد تلقي قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني بتأجيل المباراة بسبب ما وصفته "ظروفاً استثنائية" ونظراً لأن المسألة تحديد الموعد الجديد باتت على عاتق الناديين من أجل الاتفاق عليه قبل يوم الإثنين، فإن النادي سيقترح 18 كانون الأول/ديسمبر".

وبدوره أوضح ريال مدريد في بيان لاحقًا "يرغب ريال مدريد في أن يبلغ أن التاريخ المقترح من كلا الناديين هو 18 كانون الأول/ديسمبر".

وأوضح برشلونة في بيانه أنه "يأسف للإزعاج" الذي سببه للجماهير وسيقوم باسترداد التذاكر للمشجعين الذين قاموا بشراء تذاكر المباراة التي كانت مقررة في 26 الحالي.

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