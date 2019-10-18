شاهد: الجيش الروسي يطلق صواريخ بالستية في تدريبات عسكرية بحضور بوتين

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على مناورات عسكرية شارك فيها 12 ألف جندي وتم إطلاق 16 صاروخاً باليستياً خلالها، كما أظهرت صور بثها التلفزيون الروسي.

والتدريبات التي أطلق عليها إسم "غروم-2019" تجري منذ الثلاثاء في مختلف أنحاء روسيا وتشمل إطلاق صواريخ بالستية من نوعي "يارس" و"سينيفا" كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وبث التلفزيون الروسي مشاهد لبوتين يستقبله وزير الدفاع سيرغي شويغو ثم يشرف على هذه المناورات انطلاقا من المركز الوطني لمراقبة الدفاع، أبرز مركز قيادة للجيش الروسي.

وبحسب الجيش الروسي فإن 12 ألف جندي يشاركون في هذه التدريبات "ذات الطبيعة الدفاعية" والهادفة إلى "تدريب القوات على تطبيق إجراءات تهدف الى ردع عدو محتمل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصات من الأسطول الروسي أطلقت صواريخ بالستية في بحر بارنتس في القطب الشمالي وأوخوتسك في أقصى الشرق. وسقطت الصواريخ في كامتشاتكا (أقصى الشرق) وفي موقع تدريب في شمال غرب البلاد.

وأكدت الوزارة أن كل الصواريخ "بلغت أهدافها".

وتأتي هذه التدريبات بعد أكثر من شهرين من انسحاب روسيا من معاهدة نزع الأسلحة الموقعة بين واشنطن وموسكو في حقبة الحرب الباردة والتي كانت تحظر الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر.

وتنظم روسيا عادة مناورات عسكرية ضخمة خصوصا في أيلول/سبتمبر بمشاركة عشرات آلاف الجنود.