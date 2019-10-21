طهران ترفض مشروع أنقرة إنشاء نقاط عسكرية تركية في سوريا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني، عباس موسوي، إن إيران ترفض إقامة تركيا مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية، مضيفاً أنه يجب احترام وحدة أراضي حليف طهران الإقليمي.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، قال موسوي للتلفزيون الحكومي الإيراني "نحن ضدّ أن تنشئ أنقرة نقاطاً عسكرية في سوريا... والمسائل يجب أن يتم حلها بوسائل دبلوماسية... ويجب احترام وحدة الأراضي السورية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال السبت في أنقرة إنه سيوجه هجومه "لسحق رؤوس الإرهابيين" في حال لم يتم احترام الاتفاق الموقع عليه بين واشنطن وأنقرة وعدم انسحاب الأكراد من المناطق التي تحددها الاتفاق.

روسياً، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو إن الكرملين يأمل في أن يكون هناك تنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وأنقرة في الشمال السوري من أجل المساعدة في حفظ الاستقرار، بحسب ما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وجاءت كلمات شويغو على هامش زيارة يقوم بها إلى بكين العاصمة الصينية. وأضاف وزير الدفاع أن مسألة أمن السجون التي تحتوي على عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن تحلّ بأسرع وقت.