القوات الكردية تؤكد: تركيا منعتنا من الخروج من رأس العين... والأخيرة تنفي!

نفى مسؤول تركي الإتّهامات التي وجّهتها قوات سوريا الديموقراطية إلى بلاده السبت ومفادها: أنّ أنقرة تمنع المقاتلين الأكراد من الإنسحاب من مدينة رأس العين المحاصرة في شمال سوريا كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن القوات الكردية "تروّج لأنباء كاذبة بهدف إفشال الاتفاق التركي-الأميركي" الذي ينصّ خصوصاً على انسحاب المقاتلين الأكراد من مناطق حدودية مع تركيا ضمن مهلة تنتهي الثلاثاء.

وكان قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، قد اتّهم تركيا بمنع انسحاب مقاتليه من مدينة رأس العين تنفيذاً لإتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّد عبدي الذي شكلت واشنطن داعماً رئيسياً لقواته طوال سنوات، على أهمية استمرار دور الولايات المتحدة في سوريا، مع قرارها سحب قواتها، لضمان عدم تفرّد موسكو الداعمة لدمشق بالساحة السياسية في البلاد.

وأضاف عبدي: "الأتراك يمنعون انسحاب قواتنا والجرحى والمدنيين من سري كانيه"، التسمية الكردية لمدينة رأس العين، التي تحاصرها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.

تأكيد ونفي!

ووافقت تركيا الخميس بموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على تعليق هجومها ضد المقاتلين الأكراد، مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال خمسة أيام.

ويتضمّن الإتفاق، وفق عبدي، "فتح ممر برعاية أميركية لخروج المقاتلين والجرحى والمدنيين"، محذّراً من أنه "إذا لم يتم الإلتزام، سنعتبر ما حصل لعبة بين الأميركيين وتركيا، إذ من جهة يمنعون انسحاب قواتنا، ومن جهة أخرى يدّعون أنها لم تنسحب، سنعتبرها مؤامرة ضد قواتنا".

وتؤكد قوات سوريا الديموقراطية التزامها، وفق عبدي، الإنسحاب من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض وبعمق 30 كيلومتراً وصولاً إلى الطريق الدولي "إم 4".

غير أنّ المسؤول التركي قال لفرانس برس إنّ الجيش التركي "قدّم معلومات مفصّلة للأميركيين، بما في ذلك إحداثيات نظام تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس) لتسهيل انسحاب وحدات حماية الشعب".

وأضاف "تركيا تقف وراء هذا الإتفاق بنسبة 100%. لقد حصلنا على كل ما أردناه على طاولة المفاوضات. من العبث الإشارة إلى أنّنا نخرّب إتفاقاً يناسبنا"، متّهماً وحدات حماية الشعب بـ"تحدّي" الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إقرأ أيضاً على يورونيوز:

شاهد: نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية في تركيا لإجراء محادثات مع إردوغان

تركيا ستعلق عمليتها العسكرية في شمال سوريا شرط انسحاب القوات الكردية

ما مصير 50 قنبلة نووية بقاعدة جوية أميركية بتركيا مع حديث الكونغرس حظر بيع السلاح لأنقرة؟