ترامب لفوكس نيوز: القتال في شمال سوريا "قتال بين طفلين في ملعب" وعلى الجمهوريين مواجهة عملية عزلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد حان الوقت لإعادة القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي السورية إلى الوطن.

وقال ترامب في حديث تلفزيوني خص به قناة "فوكس نيوز" إنه "حان الوقت لإعادة جنودنا إلى الوطن"، ووصف القتال الدائر بين القوات التركية والأكراد في شمال سوريا بأنه "شجار بين طفلين في ملعب".

وقال "ومن المثير للاهتمام للغاية أن قتال دام لمدة يومين، لم أكن أعرف أن تركيا كانت ستفعل ما فعلته، مثل وقف إطلاق النار، ولم أكن أعرف بأن الأكراد سينسحبون، ولكن انسحبوا خلال يومين".

وأضاف" قلت وبعض الناس اعتقدوا أنه كان تشبيها رائعا، والبعض الآخر لا، بأن القتال بين تركيا والأكراد كان مثل شجار طفلين، تدعهم يتقاتلون فيما بينهم لدقيقة ثم تفصلهم لقد كان من السهل التوصل إلى اتفاق".

وكان ترامب قد أعلن، يوم الإثنين عن بقاء عدد محدود من الجنود الأمريكين في سوريا عقب انسحاب قواته من شمال شرق سوريا حيث شنت تركيا عملية ضد الأكراد

قال ترامب إن "العدد المحدود" من القوات الأميركية سينتشر في جزء مختلف تماما من سوريا بالقرب مع حدودها مع الأردن وإسرائيل، مؤكدا أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم بـ"حماية النفط".

"على الجمهوريين أن يكونوا أقوى في مواجهة إجراءات العزل"

كما توجه ترامب خلال حديثه برسالة إلى الجمهوريين حين تطرق عن إجراءات عزله قائلا "يجب على الجمهوريين أن يكونوا أقوى" في مواجهة الأمر.

وأضاف إن مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين يريد أن يعزله "بأسرع ما يمكن" بسبب طلبه بأن تحقق أوكرانيا حول المرشح الرئاسي الديمقراطي والسياسي المخضرم جو بايدن وهو نائب الرئيس السابق ومرشح ديمقراطي قوي ضد ترامب في الإنتخابات الرئاسية القادمة في 2020

وحاول الجمهوريون في مجلس النواب توجيه اللوم إلى أحد قادة لجنة التحقيق، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس رفضوا ذلك.

وأظهر عدد قليل من المشرعين الجمهوريين ميلًا لإقالة ترامب من منصبه، بعكس الديمقراطيين.