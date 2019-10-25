شاهد: نحت نماذج عدة للروبوت على جدار رملي بطول عشرات الأمتار في الدنمارك

نحت فنانون من مختلف أنحاء العالم على رمال الساحل الغربي للدنمارك مجسمات لوجوه متعددة من الربوت، وجعلوا من حائط رملي يمتد على طول مائتي (200) متر دعامة، لنحت الصور التي جادت بها مخيلتهم.

وشارك اربعون فنانا في المهرجان السنوي للنحت على الرمال، وقد أعطيت لهم الحرية في نحت مجسمات روبوت متفرقة، إلى جانب نحت حائط تعلق موضوعه بالموضوع ذاته.

ويمتد الحائط على طول مائتي متر وهو بارتفاع سبعة أمتار، واستغرقت إقامته عشرة أيام، وبحسب المنظمين فإن الحائط الرملي هو الأطول في عام 2019.

وقد جذب المهرجان الذي امتد على طول فصل الصيف أكثر من 120 ألف زائر، معظمهم من ألمانيا والنرويج. ويتغير موضوع النحت على الرمال في هذا المهرجان كل عام، وسيحمل مهرجان السنة المقبلة عنوان: "العصور الوسطى"، وسوف يفتح أبوابه في 24 أيار/مايو 2020.

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