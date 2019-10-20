مقتل 3 جنود أميركيين خلال حادث تدريبي بقاعدة عسكرية في جورجيا

قضى ثلاثة جنود أميركيين وجرح ثلاثة آخرون في ولاية جورجيا الأميركية الأحد في حادث تعرّضت له مدرّعتهم، وفق ما أعلن عنه الجيش الأمريكي.

ولم يكشف الجيش تفاصيل عن طبيعة الحادث الذي فُتح تحقيق لكشف ملابساته، واكتفى بالقول إنه وقع خلال تدريب في قاعدة فورت سيتورات في ولاية جورجيا.

وجاء في بيان الجيش أن الحادث "شمل ستة جنود توفي ثلاثة منهم، ونقل ثلاثة إلى مستشفى وين آرمي كوميونيتي لتلقي العلاج وتقييم إصاباتهم".

وقال قائد فرقة المشاة الثالثة الميجور جنرال طوني أغوتو "إنه يوم مفجع".

وينتمي الجنود الذين كانوا داخل مدرعة قتالية من نوع "برادلي" إلى لواء المدرّعات الأول.

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