في حلقتنا الحادية عشرة من برنامج "سلسلة الفضاء" يخبرنا مراسلنا ورائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لوكا بارميتانو عن توليه مهمة قيادة طاقم محطة الفضاء الدولية والإشراف على مجموعة من النشاطات خارج المحطة.

تولى لوكا مسؤولية قيادة المحطة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، وهي ليست بالمهمة السهلة أبدا كما يخبرنا، فهي لا تقتصر على إعطاء الأوامر، بل بذل مجهود كبير لخلق جو مفتوح بين طاقم المحطة من أجل تمكين التواصل فيما بينهم، وهو ما يساعد على إنجاز المهام بسهولة ودقة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع طاقم العمليات على الأرض أيضا.

مسؤولية لوكا الأولى كانت الإشراف على سلسلة من المهام تسمى EVA أي نشاطات خارج المركبة، أو خارج محطة الفضاء الدولية، وكان الغرض الرئيسي منها تبديل البطاريات المثبتة على هيكل المحطة الخارجي والمصنوعة من هيدروجين النيكل بأخرى جديدة تعتمد تقنية آيونات الليثيوم الأعلى كفاءة.

الطاقة على محطة الفضاء

توجد على محطة الفضاء الدولية مجموعة من الألواح الشمسية المثبتة على هيكلها والتي تمتد للخارج بطول يصل 73 مترا، وتم تركيب على سطحها المواجه لأشعة الشمس أكثر من 262 ألف خلية شمسية مرتبة على مساحة تبلغ نصف مساحة ملعب كرة القدم (حوالي 2500 متر مربع)، تزود هذه الخلايا الشمسية المحطة بطاقة كهربائية تتراوح بين 80 و 120 كيلووات، وهو ما يعادل الطاقة التي يستهلكها 40 منزلا.

لكن استهلاك المحطة الفعلي من الطاقة لا يتطلب هذا القدر، ولهذا السبب توجد مجموعة من البطاريات التي تحتفظ بالفائض من الطاقة الكهربائية لاستعماله في أوقات الحاجة، حين تحلق المحطة في القسم المظلم من مدارها حول كوكبنا. ويأمل الطاقم أن تتمكن البطاريات الجديدة من القيام بمهمتها بشكل مضمون وأكثر فاعلية خلال السنوات المقبلة.

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