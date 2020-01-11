إسأل رائد الفضاء: أيهما أجدى؟ السفر لاستكشاف القمر أم المريخ ؟

في حلقتنا السادسة من "إسأل رائد الفضاء" يجيب رائد الفضاء لوكا بارميتانو، على أسئلة يورونيوز من محطة الفضاء الدولية وهو بصحبة زميله أندرو مورغان من وكالة ناسا الأمريكية ويعطي إجابة على سؤال طرحه المتابع "absel97" يقول فيها:

"ما رأيك بالحملات الداعية لرحلات باتجاه القمر والمريخ في المستقبل؟ هل علينا التركيز على العودة للقمر وبناء محطة جديدة للقيام بتجارب مهمة؟ أم أنه من الأفضل لنا الذهاب إلى المريخ"

يخبرنا لوكا بأن الأمرين لا يتعارضان البتة، بل أحدهما يقود إلى الأخر في الواقع فيقول " الذهاب للقمر هو خطوة ملحة وضرورية للانتقال للمريخ وكالات الفضاء العالمية تتعاون بمشروع القمر وأعتقد أنه من الضروري المضي قدما نحو استكشاف جدي وجديد على سطح القمر"

ثم يتابع رائد وكالة الفضاء الأوروبية "لقد وضعنا قدمنا في ستة أماكن على سطح القمر، لكننا لم نقم باستكشاف فعلي وقد حان الوقت لوضع الأسس اللازمة والصحيحة لاسكتشاف القمر وفهم موارده وإمكاناته من أجل القفزة باتجاه المريخ".