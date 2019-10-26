شاهد: الحيوانات الأليفة تشارك في الحفل السنوي للأزياء التنكرية في فلوريدا

شاركت تشكيلة متنوعة من الحيوانات الأليفة في الحفل السنوي للأزياء التنكرية في جزيرة كي ويست بولاية فلوريدا الأمريكية.
وبجانب المشاركة المعتادة للكلاب والقطط بأزياء مختلفة ومبتكرة ، ظهرت حيوانات أخرى كالزواحف والأرانب في الحدث الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأحد.
وتعود أرباح الحدث على منظمة أصدقاء لووار كييز (Lower Keys Friends) للعناية بالحيوان.
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