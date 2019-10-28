سفراء الاتحاد الأوروبي يناقشون إمكانية تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر

سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة الإثنين الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، لكن فرصه في ذلك تبدو ضئيلة.

وتبدو غالبية الدول الأوروبية منفتحة على إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، وهي مهلة أُرغم جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها، بحسب مصادر أوروبية.

وينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا مدة الإرجاء الثالث لموعد بريكست.

ويجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح الإثنين لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست ثلاثة أشهر، على ما قالت مصادر أوروبية الأحد.

ويجتمع السفراء الإثنين الساعة 10,00 صباحا (09,00 بتوقيت غرينتش) قبل ثلاثة أيام من 31 تشرين الأول/أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست.

ويُرتقب إجراء تصويت الاثنين في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 كانون الأول/ديسمبر، اقترحها رئيس الوزراء الخميس الماضي للخروج من المأزق.

وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر، يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

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