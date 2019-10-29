مقتل أربعة أشخاص في حادث تصادم بين قطار وسيارة في مصر

لقي أربعة أشخاص مصرعهم الثلاثاء في صعيد مصر، بعدما اصطدم قطار بسيارة "اقتحمت شريط السكة الحديد" في محافظة الأقصر، حسب بيان لوزارة النقل.

وقال البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك "أثناء مسير جرار (رقم) 2420 علي الخط النازل بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية في مكان غير معد للعبور (..) ما نتج عنه 4 متوفيين و4 مصابين".

السكة الحديد : إقتحام سيارة نصف نقل شريط السكة الحديد علي الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك من مكان غير معد... Publiée par ‎وزارة النقل المصرية‎ sur Mardi 29 octobre 2019

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأساوية.

وأكثر الحوادث دموية وقع عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حتفهم بعد أن اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

وفي نهاية شهر شباط/فبراير شهدت محطة رمسيس للقطارات في القاهرة حادثا مروعا، حين صدم قطار مسرع حائطاً عند طرف رصيف المحطة مما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أدى إلى مصرع 22 شخصا.

وتسبب الحادث الأخير باستقالة وزير النقل هشام عرفات، وقيام الرئيس المصري في آذار/مارس بتكليف رئيس الهيئة الهندسية بالجيش آنذاك ليتولى مسؤولية قطاع النقل والمواصلات.

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