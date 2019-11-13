انتخاب رئيس حزب النهصة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان في تونس

انتخب راشد الغنوشي رئيس ومؤسس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الأربعاء، رئيسا للبرلمان بغالبية الأصوات. وكان الغنوشي انتخب نائبا في الانتخابات التي جرت في السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

ونال الغنوشي 123 صوتاً إثر اتفاق مع الحزب الثاني "قلب تونس"، وفق ما أفادت به مصادر من داخل الحزب.

وفاز الغنوشي برئاسة البرلمان، أمام غازي الشواشي مرشح حزب التيار الديمقراطي، وعبير موسى مرشحة الحزب الدستوري الحر، ومروان فلفال مرشح حزب تحيا تونس.

تصريح الاستاذ راشد الغنوشي اثر انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب Publiée par ‎حركة النهضة التونسية‎ sur Mercredi 13 novembre 2019

وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب كالتالي :

عدد الأصوات المصرّح بها : 207 صوتاً

الأوراق الملغاة : 00 أوراق

الأوراق البيضاء : 10 أوراق

راشد الخريجي (الغنوشي) : 123 صوتاً

غازي الشواشي : 45 صوتاً

مروان فلفال : 18 صوتاً

السيّدة عبير موسي : 21 صوتاً

الإعلان عن قائمة المترشّحين لرئاسة مجلس نواب الشعب : - السيّد راشد الخريجي (الغنّوشي) - السيد غازي الشوّاشي - السيّد مروان فلفال - السيّدة عبير موسي على أن تنطلق بعد قليل عملية التصويت على إنتخاب رئيس للمجلس Publiée par ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ sur Mercredi 13 novembre 2019

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