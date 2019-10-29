أنباء عن مساعٍ تبذلها الشركة الأم لـ"غوغل" لشراء "فيتبيت"

قدّمت شركة "ألفابت"، المالكة لشركة "غوغل"، عرضاً لشراء شركة "فيتبيت" الأمريكية المختصّة بصناعة الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك في مسعىً من "ألفابت" للوصول إلى السوق الواعدة لأجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية، وفق ما ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصدرٍ وصفته بـ"المطلع".

وأشار المصدر "المطلع" إلى عدم وجود تأكيدات بأن المفاوضات بين "غوغل" و"ألفابيت" ستؤدي إلى أي صفقة، واشترط عدم الكشف عن هويته لأن "المسألة سرية"، وقال: لا يمكن معرفة السعر الذي عرضته "غوغل" على "فيتبيت".

وكان "غوغل" انضمّت قبل سنوات إلى سوق الهواتف المحمولة جنباً إلى جنب مع كبرى شركات التكنولوجيا كـ"آبل" و"سامسونغ" و"كو إلتيدي"، ودخلت حلبة المنافسة من خلال هاتفها "بيكسل" والحاسوب اللوحي "بيكسل" والذي يعمل بنظام التشغيل "كروم أو إس".

ولم تستبعد "رويترز" أن تكون "غوغل" تسعى إلى الاستحواذ على "فيتبيت" لتصنيع ساعات تحمل علامتها التجارية، أسوة بما فعلته مع شركة "إتش تي سي"، إذ وضعت يدها على القسم المسؤول عن تصنيع هواتف "بيكسل" في العام 2017 مقابل مليار دولار أمريكي.

وفي الوقت الذي رفضت فيه "غوغل" و"وفيتبيت" التعليق على المعلومات الآنفة الذكر، ارتفعت أسهم الأخيرة بنسبة 27 بالمائة بناء على المعلومات المذكورة، ما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 1.4 مليار دولار (1.26 مليار يورو)، كما ارتفعت أسهم "ألفابيت" بنسبة 2 بالمائة.

والجدير بالذكر أن شركة "فيتبيت" كانت أعلنت في شهر تموز/يوليو الماضي عن أحدث ساعاتها الذكية "فيتبيت فيرسا2" التي تعمل بواسطة المساعد الصوتي الذكي "إليكسا" من شركة أمازون، والمدفوعات عبر الشبكة العنكبوتية وتخزين الموسيقى، وذلك في مسعىً من "فيتبيت" للتنافس بقوة في سوق الساعات الذكية مع شركة "آبل".

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