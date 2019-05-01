فيات كرايسلر تختار أنظمة من غوغل وسامسونغ لربط سياراتها بحلول 2022

أعلنت شركة "فيات كرايسلر"، أنها ستستخدم تكنولوجيا من شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت وشركة سامسونغ للربط بين جميع السيارات التي ستنتجها بحلول عام 2022، لتزويدها بموسيقى وفيديو وتسهيل قدرات خدمة تشارك السيارات والقيادة الذاتية.

وقال المتحدث باسم شركة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز"، إن الشركة ستبدأ تزويد المركبات بالقدرات الجديدة في النصف الثاني من عام 2019، مشيرا إلى أن هذا النظام سيساعد مالكي السيارات "بالتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحديد أماكن محطات الوقود والشحن وتلقي إشعارات المرور وعروض المطاعم".

وأضاف أن الشركة ستستخدم نظام تشغيل أندرويد الخاص بغوغل على المستوى العالمي بدلا من مزيج من برامج الكمبيوتر التي تختلف من منطقة لأخرى، غضافة إلى استخدام منصة تخزين رقمية من وحدة هارمان التابعة لشركة سامسونغ إلكترونيكس.

وخلافا لشركتي "جنرال موتورز وفورد موتور" المنافستين، لم تنفق شركة "فيات كرايسلر" شيئا على تطوير تقنية المركبة ذاتية القيادة. ووفر ذلك للشركة مبالغ طائلة من المال لكنه جعلها معتمدة على أطراف من الخارج لتوفير التكنولوجيا والأنظمة.

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