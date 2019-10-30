اهتمام "جدي" لدمج دوريي كرة القدم في هولندا وبلجيكا

أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء وجود اهتمام "جدي" بدمج دوري كرة القدم المحلي مع الدوري الهولندي، مقرا في الوقت ذاته بأن تحقيق البلدين الجارين لهذا الأمر في المدى المنظور لا يزال أمرا صعبا.

وقال متحدث باسم الاتحاد لوكالة فرانس برس "الاهتمام جدي والدراسات تتواصل"، لكن "يصعب في الوقت الراهن أن نقول متى سيتم إنجازها".

وأثيرت هذه المسألة على نطاق واسع في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد تصريحات أدلى رئيس نادي كلوب بروج البلجيكي بارت فرهايغه لصحيفة "لو موند" الفرنسية، أفاد فيها أنه يعمل على إنشاء دوري بلجيكي-هولندي مشترك، يكون قادرا مستقبلا على منافسة البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، أي إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وأشار فرهايغه إلى رغبة في "تقليص الهوة مع البطولات الخمس الكبرى وفتح الدوري في هولندا وبلجيكا على سوق تضم 28 مليون مستهلك"، مضيفا "إذا لم يحصل ذلك في الموسم المقبل، فربما في الموسمين بعده".

وتقود الطرح لإنشاء دوري مشترك الأندية الأكبر في البلدين (خمس من بلجيكا وست من هولندا). وتحدث العديد من مسؤولي كرة القدم في البلدين في الأيام الماضية، عن وجود خطط عملية سعيا لتحقيق ذلك.

فقد أشار الاتحاد البلجيكي الجمعة إلى أن دراسة أولية بهذا الشأن أنجزت "وعلى قاعدة الملاحظات الراهنة، اعتبر المعنيون أنه ثمة مجال للانتقال إلى مرحلة ثانية من الدراسات".

وشدد رئيس الدوري البلجيكي بيتر كرونن في تصريحات لوسائل إعلام محلية السبت، على أنه لم يتم الشروع في أي تخطيط عملي حتى الآن.

ويبدو أن هذا الطرح يلقى حماسا في بلجيكا أكثر من هولندا، علما بأن أندية الثانية تحظى بشعبية ونجاح أكبر على الصعيدين القاري والعالمي.

وتحدث اللاعب الهولندي السابق يور مولدر في تصريحات تلفزيونية الإثنين عن وجود "إيجابيات وسلبيات" في أي خطوة محتملة لدمج الدوريين، مستبعدا أن يلقى الأمر قبولا في بلاده "لأن إقراره يجب أن يحظى بموافقة 13 ناديا من أصل الـ18 المشاركة في الدوري".

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