بارنييه: خطر بريكست دون اتفاق "لا يزال قائما"

اعتبر ميشال بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست في كلمة ألقاها في بروكسل الأربعاء، أن خطر خروج بريطانيا دون اتفاق لم يستبعد كليا بعد.

وقال أمام جمعية المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأوروبي "إن خطر الوصول إلى بريكست بدون اتفاق مصدق عليه لا يزال قائما".

وأضاف "قد يحصل ذلك نهاية كانون الثاني/يناير. كما قد يحصل نهاية 2020" في ختام الفترة الانتقالية المرتقبة.

وحذر بارنييه أيضا من أن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد لا يزال ممكنا، حتى إذا تمت المصادقة على اتفاق للخروج وفي حال لم يوضع اتفاق حول العلاقة المقبلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

كما ذكر بأن هناك إمكانية لتمديد الفترة الإنتقالية، وقال "صيف 2020 سيكون ساعة الحقيقة. سيكون وقت اتخاذ قرار تمديد الفترة الانتقالية".

وأوضح بارنييه أمام ممثلي الموظفين والعمال أن "فترة التفاوض بشأن (الاتفاق حول العلاقة المقبلة) ستكون قصيرة جدا. 11 شهرا لإنجاز الأمور المهمة".

وتابع أن هذه المفاوضات ستكون "صعبة".

إضافة إلى "المهل القصيرة جدا" لهذه المفاوضات دعا بارنييه إلى عدم التقليل من أهمية المصادقة على هذه التسويات الجديدة التي ستتعلق بالشراكة الإقتصادية المقبلة، وأيضا التعاون في مجال الأمن الداخلي والشؤون الخارجية والتي يجب أن تنال موافقة البرلمانات المحلية.

وأعلن أن "الاتفاقات المختلطة خلافا (للإتفاق حول شروط بريكست) ستستلزم مصادقة البرلمانات الوطنية ال 27 بالإجماع. وأوصي بعدم التقليل من صعوبة عملية المصادقة".

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