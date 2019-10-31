اعتقال 4 أشخاص حاولوا تهريب 400 كيلوغرام من المخدرات بقوارير صلصة الشيلي

اعتقلت الشرطة الأسترالية أربعة أشخاص لتهريبهم 400 كيلوغرام من مادة كريستال الميثامفيتالين المخدرة، في قوارير صلصة الشيلي الحارة. وتقدر قيمة المواد المخدرة والمهربة من الولايات المتحدة بنحو 300 مليون دولار.

وأفضت عمليات التفتيش عن حمولة شحن جوي وصلت من الولايات المتحدة إلى مستودع في سيدني في 15 من الشهر الحالي، إلى الكشف عن 768 قارورة من صلصة الشيلي الحارة، وقد عثر بداخلها على مادى الميثامفيتالين المخدرة بعد اجراء اختبارات أولية.

وقد اعتقلت الشرطة شخصا ثلاثينيا يوم الأحد، كما اعتقلت اثنين آخرين يوم الإثنين في مرآب سيارت لأحد النزل في سيدني، واعتقلت شخصا رابعا صباح يوم الخميس.

وتعد مادة الكريستال ميثامفيتالين من أقوى أنواع المخدرات المركزة، وقد أشيع عنها اسم "الثلج" للشبه الكبير للون المادة، مع بلوريات الكريستال.

للمزيد على يورونيوز:

دفن ينتهي بانتشاء جماعي في ألمانيا بعد تناول المشاركين "كعكة حشيش"

شاهد: كوستاريكا تصادر نحو طن من الكوكايين على متن شاحنة متجهة إلى أوروبا