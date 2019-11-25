إسبانيا تضبط غوّاصة محمّلة بطنين من الكوكايين

ضبطت الشرطة الإسبانية، غوّاصة محمّلة بأكثر من طنين اثنين من مادة الكوكايين المخدرة، يوم أمس الأحد، قبالة ساحل ألدان>

وأوضحت المصادر الأمنية الإسبانية، أن الشرطة تجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت تلك الغوّاصة قد أبحرت من أمريكا الجنوبية بالمخدرات.

وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن الشرطة احتجزت شخصين بعد أن رست الغواصة قبالة ساحل غاليسسيا في الشمال الغربي من البلاد، وأضافت أن شخصاً ثالثاً تمكن من الفرار، مشيرة إلى أن ثمة من يقول إن أولئك الأشخاص جميعهم يحملون الجنسية الإكوادورية.

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يذكر أن خفر السواحل الأمريكي كان أوقف في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي مركبة بحرية شبيهة بالغواصة كانت تحمل كمية كبيرة من مخدرات الكوكايين والماريوانا.

وأشار خفر السواحل الأمريكي حينها إلى أن المخدرات التي تمّ ضبطها تقدّر قيمتها في السوق بمبلغ يصل إلى 569 مليون دولار (516.5 مليون يورو)، وكانت كمية المخدرات عبارة عن 17 طنا و690 كيلوغراما من الكوكايين، و423 كيلوغراما من الماريوانا، وجرت العملية في السواحل المقابلة لولاية كاليفورنيا، جنوب غربي الولايات المتحدة.