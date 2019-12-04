مقتل طبيب ياباني وخمسة آخرين بهجوم استهدف سيارته في جلال أباد في أفغانستان

تعرضت سيارة تابعة لطبيب ياباني اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول لهجوم مسلح شنه مجهولون، مما أسفر عن مقتل الطبيب و5 أفغان، بينهم ثلاثة من حراسه الشخصيين والسائق وراكب آخر في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

وقال عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن الهجوم وقع صباح اليوم بينما كان الطبيب تيتسو ناكامورا، رئيس الجمعية الخيرية اليابانية "بيس ميديكال سيرفس" في طريقه لعاصمة الولاية جلال آباد.

يرأس ناكامورا الجمعية الخيرية اليابانية في ننغرهار منذ العام 2008، وجاء إلى أفغانستان بعد اختطاف وقتل زميله الياباني، كازويا إيتو.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثاني الذي يستهدف رجال إغاثة في البلاد خلال أسابيع.

وقالت شرطة ننغرهار إنها تبحث عن المهاجمين الذين فروا من مكان الهجوم. وتنشط طالبان وجماعة موالية لداعش في الولاية.

سيارة الطبيب الياباني تيتسو ناكامورا الذي قتل في هجوم استهدفه وحراسه الشخصيين في جلال أباد بأفغانستان. 04/12/2019 رويترز

وفي حادثة مشابهة، وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني قُتل أمريكي يعمل في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان وأصيب خمسة أفغان، بينهم اثنان من موظفي البعثة، عندما أصابت قنبلة يدوية مركبة تابعة للأمم المتحدة في كابول

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