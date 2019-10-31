اعتقال امرأة سويدية تنتج مقاطعَ إباحية تظهرُ فيها طفلتاها

سمحت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ببث شريط فيديو يصوّر عملية مداهمة لمنزل امرأة سويدية في شهر آذار/مارس الماضي وتوقيفها بتهمة إنتاج وبيع مقاطع فيديو إباحية يظهر فيها اثنتان من بناتها؛ الأولى تبلغ من العمر 8 أعوام والثانية 14 عاماً.

وأوضحت صحيفة "غوارديا سيفيل" الإسبانية أن الشرطة سمحت بنشر الفيديو بعد أن تمّت إدانة المرأة في السويد والحكم عليها بالسجن ست سنوات، مشيرة إلى أن المرأة تبلغ من العمر 35 عاماً وهي أمّ لخمسة أطفال وقد تمّ إلقاء القبض عليها في منطقة بينالمادينا بإقليم مالقا الإسباني.

ووفق الصحيفة المذكورة، فإن الشرطة الإسبانية، وبعد أن تأكدت بأن الجريمة التي ارتكبتها المرأة لم تُنفذ في الأراضي الإسبانية، قامت بتسليم المرأة إلى السلطات السويدية التي بدورها اعتقلت امرأتين وثلاثة رجال آخرين، وجميعهم مواطنون سويديون، وهم يواجهون اتهامات تتعلق بإنتاج وتوزيع مواد إباحية تشتمل على قاصرين.

وقالت الشرطة الإسبانية، إنها تمكّنت من تحديد مكان إقامة المرأة بفضل صورٍ تم تحميلها على وسائط التواصل الاجتماعي من قبل إحدى الفتيات.

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