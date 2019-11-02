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فرنسا

الرئاسة الفرنسية: مقتل جندي فرنسي بعبوة ناسفة في مالي

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
القوات الفرنسية في مالي
القوات الفرنسية في مالي -
حقوق النشر
CC BY-SA 4.0
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قتل جندي فرنسي خلال عملية صباح السبت في مالي اثر "انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آليته المدرعة"، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان. من جهتها، اعلنت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي انها ستتوجه "قريبا جدا الى مالي لاجراء محادثات مع السلطات المالية".

وقالت بارلي إن الجندي الضحية هو رونان بوانتو، قتل السبت خلال إنفجار عبوة ناسفة قرب ميناكا في مالي بمحاذاة الحدود مع النيجر، وأضافت أنه قضى متأثرا بجروحه. وأضافت بارلي في بيان "وسط ظروف أمنية متدهورة، يظهر مقتل رونان بوانتو أن المعركة ضد المجموعات الارهابية في الساحل لم تنته"، مؤكدة "العزم الكامل على مواصلتها".

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وحيا الرئيس ايمانويل ماكرون "تضحية" العسكري، مؤكدا تضامنه "مع رفاقه في العمليات في منطقة الساحل"، ومع القوات في دول منطقة الساحل "التي تدفع ضريبة باهظة في مكافحة الارهاب". وأكد "التضامن الكامل للامة في هذه الظروف المؤلمة".

وقتل الجمعة 49 جنديا ماليا قرب ميناكا في شمال شرق البلاد في "هجوم إرهابي" نسب الى الجهاديين.