حاملة نفط ترفع علم اليونان تنفي تورطها في تسرب النفط على طول سواحل البرازيل الشمالية

نفت السبت شركة دلتا تانكرز المسيرة لحاملة النفط اليونانية بوبولينا، "المشتبه به الرئيسي" في حادث تسرب النفط عرض المحيط الأطلسي قبالة البرازيل تورطها في التلوث الناتج عن هذا الحادث . وجاء في بيان صادر عن الشركة أن السفينة، التي تربط فنزويلا بماليزيا وصلت إلى وجهتها دون تسجيل أي مشاكل أثناء رحلتها وقامن بتفريغ جميع شحنتها دون أي خسارة.

وسجلت السلطات البرازيلية منذ أسابيع بقعة نفطية سوداء تمتد على أكثر من 2000 كيلومتر في عرض الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل وبعد التحقيقات اتهمت السلطات في البلاد شركة دلتا تانكرز المسيرة لحاملة النفط اليونانية بوبولينا بتورطها في حادث تسرب النفط هذا.

#BREAKING Greek tanker not to blame for Brazil oil spill: operator pic.twitter.com/sPwlwS8hzF — AFP news agency (@AFP) November 2, 2019

وأعلنت وزارة الدفاع البرازيلية والبحرية والشرطة في بيان مشترك الجمعة أنها قد حددت في الموقع، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، ناقلة نفط تنشط تحت راية العلم اليوناني تحمل النفط الخام من محطة سان خوسيه للنفط في فنزويلا وكانت في طريقها إلى جنوب افريقيا.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

VIDEO: Volunteers and civil servants clean-up beaches in Brazil from an oil spill, an "ant job" according to Glaucia Dias de Lima who comes to clean everyday but sees little results from her hard work pic.twitter.com/vOcRJy7esV — AFP news agency (@AFP) November 2, 2019

وأضافت الشرطة أن الناقلة كانت في طريقها إلى نيجيريا، في حين أفادت وكالة "أجنسيا برازيل" أن وجهتها النهائية كانت سنغافورة. كما أكدت وزارة الدفاع البرازيلية أن السلطات اكتشفت في 29 يوليو/ تموز تسرب النفط، على بعد أكثر من 700 كيلومتر شرق ولاية بارايبا. ومنذ ذلك الحين، تقدم تسرب النفط إلى الجنوب وإلى ولاية باهيا.