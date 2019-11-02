شاهد: أهالي لندن يحتفلون بالهالوين رغم غياب "بريكست"

احتفل آهالي مدينة لندن بالهالوين (عشية احتفال المسيحيين بعيد جميع القديسين)، وذلك في اليوم الذي كان يفترض أن تغادر فيه بريطانيا أصلا الاتحاد الاوروبي. وبما أن تاريخ بريكست كان في الأصل مصادفا ليوم الهالوين، ثم تم تأجيله، فإنه كان هناك مبرر لاحتضان المدينة لحفلات غريبة، للسخرية من السياسيين البريطانيين من خلال المسرح، إذ كان مقلد لرئيس الوزراء بوريس جونسن حاضرا بالمناسبة، التي احتفل خلالها كثيرون على اعتبار أن آجال بريكست قد انقضت، وأن بريطانيا مازالت في الاتحاد الأوروبي، ما جعل البعض وخاصة من حاملي جنسيات غير بريطانية، يأملون ذلك فعلا.