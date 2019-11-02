شاهد: حرائق جديدة تهدد المنازل جنوبي كاليفورنيا

هددت حرائق جديدة المنازل في جنوب كاليفورنيا، رغم أن فرق المطافئ نجحت في القضاء على عديد الحرائق التي أجبرت آلاف الأهالي على مغادرة منازلهم. وقد اندلع الحريق الجديد مساء الخميس في سانتا باولا شمالي لوس أنجلوس، حيث اجتاحت النيران بسرعة ثلاثة كيلومترات مربعة، وأصبحت النيران تهدد سكان سومي التي تؤوي 3 آلاف نسمة. وقد طلب إجراء عمليات إجلاء في بعض الطرقات القريبة من المنطقة الجبلية، فيما ساعدت مروحيات وجرارات فرق الاطفاء على إخماد النيران، وتكفل آخرون بحماية المنازل.
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